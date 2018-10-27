Свинюка - до сих пор не кормлена, голодной сидит.
А-свыня - балувана, кормится только за свои, кредитными брезгует
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:35
Свинюка - до сих пор не кормлена, голодной сидит.
А-свыня - балувана, кормится только за свои, кредитными брезгует
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:44
Re: Приватбанк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:56
Re: Приватбанк
Округлилося поросятко.
Але Приват почав боротися з поросятництвом. На паралельний акк пришло повідомлення, що знизять кредитний ліміт за обхід комісії по карті Уні
при повторах
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:26
Re: Приватбанк
А можна ближче до тексту? Бажано скрін.
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