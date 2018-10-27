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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7820782178227823
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:35

Свинюка - до сих пор не кормлена, голодной сидит.

А-свыня - балувана, кормится только за свои, кредитными брезгует
mustbe
 
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ещё один акк округлился 8)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:44

Re: Приватбанк

  mustbe написав:только за свои

таку свиню на сало :)
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:56

Re: Приватбанк

Округлилося поросятко.
Але Приват почав боротися з поросятництвом. На паралельний акк пришло повідомлення, що знизять кредитний ліміт за обхід комісії по карті Уні :!:
при повторах
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:26

Re: Приватбанк

  wolt450 написав:На паралельний акк пришло повідомлення, що знизять кредитний ліміт за обхід комісії по карті Уні :!:
при повторах

А можна ближче до тексту? Бажано скрін.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:06

  wolt450 написав:Округлилося поросятко.
Але Приват почав боротися з поросятництвом. На паралельний акк пришло повідомлення, що знизять кредитний ліміт за обхід комісії по карті Уні :!:
при повторах

а каким каналом связи пришло? на мыло или куда?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:13

  Кассандра написав:ещё один акк округлился 8)

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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