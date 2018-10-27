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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:35
Свинюка - до сих пор не кормлена, голодной сидит.
А-свыня - балувана, кормится только за свои, кредитными брезгует
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mustbe
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:41
ещё один акк округлился
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Кассандра
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:44
mustbe написав:
только за свои
таку свиню на сало
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:56
Округлилося поросятко.
Але Приват почав боротися з поросятництвом. На паралельний акк пришло повідомлення, що знизять кредитний ліміт за обхід комісії по карті Уні
при повторах
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wolt450
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:26
wolt450 написав:
На паралельний акк пришло повідомлення, що знизять кредитний ліміт за обхід комісії по карті Уні
при повторах
А можна ближче до тексту? Бажано скрін.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:06
wolt450 написав:
Округлилося поросятко.
Але Приват почав боротися з поросятництвом. На паралельний акк пришло повідомлення, що знизять кредитний ліміт за обхід комісії по карті Уні
при повторах
а каким каналом связи пришло? на мыло или куда?
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Кассандра
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:13
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:36
wolt450 написав:
Округлилося поросятко.
Але Приват почав боротися з поросятництвом. На паралельний акк пришло повідомлення, що знизять кредитний ліміт за обхід комісії по карті Уні
при повторах
Скрини в студію!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:51
Кассандра написав:
wolt450 написав:
Округлилося поросятко.
Але Приват почав боротися з поросятництвом. На паралельний акк пришло повідомлення, що знизять кредитний ліміт за обхід комісії по карті Уні
при повторах
а каким каналом связи пришло? на мыло или куда?
повідомлення в моб додаток
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