Дякую,но пока предпочитаю всё делать через живых людей! Позвонил-заказал-снял через кассу! Сдал,принял,отпечатки пальцев(c)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14
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