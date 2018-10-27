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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7821782278237824
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14

  greenozon написав:
  bub-har написав:Я лично звоню на 3700 за 2 дня и без проблем заказываю!


а ще можна через П24

Дякую,но пока предпочитаю всё делать через живых людей! Позвонил-заказал-снял через кассу! Сдал,принял,отпечатки пальцев(c)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:59

Сегодня первый раз за последние несколько лет во время пополнения отрубился терминал. Потух и все.
Сумма чуть больше 6000 грн.
Сразу, не отходя, позвонил на горячку. Приняли заявку, обещали рассмотреть за 24 часа.
Начитавшись приключений на форуме, уже начал планировать стратегию и тактику борьбы с банком, вспоминать знакомых решал. Не понадобилось.
Через час деньги зашли на счет.
Еще не все так плохо в Привате. А может, просто повезло.
acsir
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