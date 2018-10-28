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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7821782278237824
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14

  greenozon написав:
  bub-har написав:Я лично звоню на 3700 за 2 дня и без проблем заказываю!


а ще можна через П24

Дякую,но пока предпочитаю всё делать через живых людей! Позвонил-заказал-снял через кассу! Сдал,принял,отпечатки пальцев(c)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:59

Сегодня первый раз за последние несколько лет во время пополнения отрубился терминал. Потух и все.
Сумма чуть больше 6000 грн.
Сразу, не отходя, позвонил на горячку. Приняли заявку, обещали рассмотреть за 24 часа.
Начитавшись приключений на форуме, уже начал планировать стратегию и тактику борьбы с банком, вспоминать знакомых решал. Не понадобилось.
Через час деньги зашли на счет.
Еще не все так плохо в Привате. А может, просто повезло.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:13

Re: Приватбанк

Вчера утром банк снял регулярный платеж. Ну не оглядел, что не отключен. Зашел все по отключал. Но в 5 вечера пришли смс, что банк еще 3 платежа снял. Пришлось отправлять за 30 мин до 18-00 смс-ки на возврат. Вечером позвонил в поддержку. Сегодня все вернулось на карту. Так что не все так плохо в Привате.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:43

  wolt450 написав:Округлилося поросятко.
Але Приват почав боротися з поросятництвом. На паралельний акк пришло повідомлення, що знизять кредитний ліміт за обхід комісії по карті Уні :!:
при повторах

Можете написати, що мається на увазі "обхід комісії по карті Уні"?
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:11

Re: Приватбанк

Imp_666, перекредитование за счет кредитных средств без комиссии.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:13

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:.... отото! - що в інших(нормальних) банках ставки вищі на 1,5-2% від їхніх 14,5%!
(наприклад, Банк-Львів/А-банка)

шо вже можна ставити поруч з цими банками приватбанк?
finfen
 
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