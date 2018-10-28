Дякую,но пока предпочитаю всё делать через живых людей! Позвонил-заказал-снял через кассу! Сдал,принял,отпечатки пальцев(c)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:59
Сегодня первый раз за последние несколько лет во время пополнения отрубился терминал. Потух и все.
Сумма чуть больше 6000 грн.
Сразу, не отходя, позвонил на горячку. Приняли заявку, обещали рассмотреть за 24 часа.
Начитавшись приключений на форуме, уже начал планировать стратегию и тактику борьбы с банком, вспоминать знакомых решал. Не понадобилось.
Через час деньги зашли на счет.
Еще не все так плохо в Привате. А может, просто повезло.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:13
Re: Приватбанк
Вчера утром банк снял регулярный платеж. Ну не оглядел, что не отключен. Зашел все по отключал. Но в 5 вечера пришли смс, что банк еще 3 платежа снял. Пришлось отправлять за 30 мин до 18-00 смс-ки на возврат. Вечером позвонил в поддержку. Сегодня все вернулось на карту. Так что не все так плохо в Привате.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:43
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:11
Re: Приватбанк
Imp_666, перекредитование за счет кредитных средств без комиссии.
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:13
Re: Приватбанк
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