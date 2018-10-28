|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:12
Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:46
За 3 грн дорого?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|