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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7822782378247825
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:12

Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:46

  kreuz написав:Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))

За 3 грн дорого?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлень: 2469
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Подякував: 157 раз.
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