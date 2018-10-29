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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:12
Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))
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kreuz
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:46
kreuz написав:
Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))
За 3 грн дорого?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:39
klug написав: kreuz написав:
Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))
За 3 грн дорого?
Так 3 грн это если с КДВ.
А человеку надо с УНИ.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:44
lubopytnaya написав: klug написав: kreuz написав:
Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))
За 3 грн дорого?
Так 3 грн это если с КДВ.
А человеку надо с УНИ.
Сейчас что с уни, что с кдв одинаково - 3 грн
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Кассандра
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:48
Кассандра написав:
Сейчас что с уни, что с кдв - 3 грн
Да?
И давно тут такой "аттракцион неслыханной щедрости"(с)?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:50
lubopytnaya да уж пожалуй месяца 3 и может больше точно
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Кассандра
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:52
Кассандра написав:lubopytnaya
да уж пожалуй месяца 3 и может больше точно
Но это только по реквизитам?
А при снятии налички так и остался 1%?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:55
lubopytnaya
да, сэп по реквизитам - з грн, но надо помнить, что отправка следующим рабочим днём, т.е. в пятницу лучше не слать
ну а за съём кэша - таки 1 % остался с уни
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Кассандра
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Додано: Пон 29 жов, 2018 20:07
Я так понимаю, что абсолютное большинство клиентов примата не в курсе, что такое отправить платёж с карты по реквизитам и с чем его едят
Иначе бы такой щедрости не было...
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Vorlon
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Додано: Пон 29 жов, 2018 20:09
Кассандра написав:
lubopytnaya да, сэп по реквизитам - з грн, но надо помнить, что отправка следующим рабочим днём, т.е. в пятницу лучше не слать ну а за съём кэша - таки 1 % остался с уни
лучше всего в воскресенье отправлять..., в понедельник часам к 10 будут в месте назначения
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velvet
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