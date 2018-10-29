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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7823782478257826>
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:12

Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:46

  kreuz написав:Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))

За 3 грн дорого?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:39

  klug написав:
  kreuz написав:Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))

За 3 грн дорого?

Так 3 грн это если с КДВ.
А человеку надо с УНИ.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:44

  lubopytnaya написав:
  klug написав:
  kreuz написав:Коллеги, скиньте в ЛС, если остались какие способы быстрее месячного депо вывести свои из Уни Привата, плиз. Подешевле разумеется ))

За 3 грн дорого?

Так 3 грн это если с КДВ.
А человеку надо с УНИ.

Сейчас что с уни, что с кдв одинаково - 3 грн :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:48

  Кассандра написав:Сейчас что с уни, что с кдв - 3 грн :)

Да? :shock:

И давно тут такой "аттракцион неслыханной щедрости"(с)? :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:50

lubopytnaya да уж пожалуй месяца 3 и может больше точно
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:52

  Кассандра написав:lubopytnaya да уж пожалуй месяца 3 и может больше точно

Но это только по реквизитам?
А при снятии налички так и остался 1%?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:55

lubopytnaya да, сэп по реквизитам - з грн, но надо помнить, что отправка следующим рабочим днём, т.е. в пятницу лучше не слать :wink: ну а за съём кэша - таки 1 % остался с уни
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:07

Re: Приватбанк

Я так понимаю, что абсолютное большинство клиентов примата не в курсе, что такое отправить платёж с карты по реквизитам и с чем его едят :D

Иначе бы такой щедрости не было...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:09

Re: Приватбанк

  Кассандра написав:lubopytnaya да, сэп по реквизитам - з грн, но надо помнить, что отправка следующим рабочим днём, т.е. в пятницу лучше не слать ну а за съём кэша - таки 1 % остался с уни

лучше всего в воскресенье отправлять..., в понедельник часам к 10 будут в месте назначения
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velvet
 
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