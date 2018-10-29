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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7823782478257826
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:23

Re: Приватбанк

  Кассандра написав:Сейчас что с уни, что с кдв одинаково - 3 грн

І деколи можливо потрапити на "знижку" - всього 0,5 грн за переказ.
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undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:36

undeadserf да, как то тут писали о таком, я же написала про тариф 3 грн для простых юзеров, а не для небожителей :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:51

  Vorlon написав:Я так понимаю, что абсолютное большинство клиентов примата не в курсе, что такое отправить платёж с карты по реквизитам и с чем его едят :D

Иначе бы такой щедрости не было...

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