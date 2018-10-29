І деколи можливо потрапити на "знижку" - всього 0,5 грн за переказ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:23
Re: Приватбанк
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:36
undeadserf да, как то тут писали о таком, я же написала про тариф 3 грн для простых юзеров, а не для небожителей
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:51
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