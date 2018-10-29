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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:23
Кассандра написав:
Сейчас что с уни, что с кдв одинаково - 3 грн
І деколи можливо потрапити на "знижку" - всього 0,5 грн за переказ.
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undeadserf
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Додано: Пон 29 жов, 2018 20:36
undeadserf
да, как то тут писали о таком, я же написала про тариф 3 грн для простых юзеров, а не для небожителей
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Кассандра
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Додано: Пон 29 жов, 2018 20:51
Vorlon написав:
Я так понимаю, что абсолютное большинство клиентов примата не в курсе, что такое отправить платёж с карты по реквизитам и с чем его едят
Иначе бы такой щедрости не было...
ЧСВ over 9k.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 21:39
Кассандра написав:lubopytnaya
да, сэп по реквизитам - з грн, но надо помнить, что отправка следующим рабочим днём, т.е. в пятницу лучше не слать
ну а за съём кэша - таки 1 % остался с уни
А если со своей Уни на свою КДВ отправить сэп по реквизитам, то тоже будет 3 грн с отправителя и 0.5% с получателя? Вместо 0.5% + 0.5%?
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Julio
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Додано: Пон 29 жов, 2018 22:54
Julio написав: Кассандра написав:lubopytnaya
да, сэп по реквизитам - з грн, но надо помнить, что отправка следующим рабочим днём, т.е. в пятницу лучше не слать
ну а за съём кэша - таки 1 % остался с уни
А если со своей Уни на свою КДВ отправить сэп по реквизитам, то тоже будет 3 грн с отправителя и 0.5% с получателя? Вместо 0.5% + 0.5%?
Нет, будет 0,5%+0,5%)Там автоматически подтянется получатель и номер карты и проведется как внутренний платеж - СЭПом не пойдет никогда.
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Sanio
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