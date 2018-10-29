RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7823782478257826
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:23

Re: Приватбанк

  Кассандра написав:Сейчас что с уни, что с кдв одинаково - 3 грн

І деколи можливо потрапити на "знижку" - всього 0,5 грн за переказ.
Зображення
undeadserf
 
Повідомлень: 19
З нами з: 08.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:36

undeadserf да, как то тут писали о таком, я же написала про тариф 3 грн для простых юзеров, а не для небожителей :wink:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 665
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:51

  Vorlon написав:Я так понимаю, что абсолютное большинство клиентов примата не в курсе, что такое отправить платёж с карты по реквизитам и с чем его едят :D

Иначе бы такой щедрости не было...

ЧСВ over 9k.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2477
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:39

  Кассандра написав:lubopytnaya да, сэп по реквизитам - з грн, но надо помнить, что отправка следующим рабочим днём, т.е. в пятницу лучше не слать :wink: ну а за съём кэша - таки 1 % остался с уни

А если со своей Уни на свою КДВ отправить сэп по реквизитам, то тоже будет 3 грн с отправителя и 0.5% с получателя? Вместо 0.5% + 0.5%?
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 12.10.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:54

  Julio написав:
  Кассандра написав:lubopytnaya да, сэп по реквизитам - з грн, но надо помнить, что отправка следующим рабочим днём, т.е. в пятницу лучше не слать :wink: ну а за съём кэша - таки 1 % остался с уни

А если со своей Уни на свою КДВ отправить сэп по реквизитам, то тоже будет 3 грн с отправителя и 0.5% с получателя? Вместо 0.5% + 0.5%?

Нет, будет 0,5%+0,5%)Там автоматически подтянется получатель и номер карты и проведется как внутренний платеж - СЭПом не пойдет никогда.
Sanio
 
Повідомлень: 769
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:56

Re: Приватбанк

Почему в отделении нужно вводить пароль от Приват24?
Я хочу только понять — это все клиенты так делают или только мне сказали?(что то специалист намудрил или все норм?).
Я делал перевыпуск долларовой карты для выплат, забыл ИНН. Потом пришел с ИНН и мне дали планшет что бы я ввел пароль от Приват24, раньше такого не было. А если бы у меня стояла блокировка доступа по IP-адресу?
its_cherry
 
Повідомлень: 4
З нами з: 22.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:30

Re: Приватбанк

Уважаемые форумчане! Подскажите, купить билеты на karabas.com c универсальной за кредитные пройдет, как покупка? Комиссии не будет? Спасибо.
Пенс
Аватар користувача
 
Повідомлень: 165
З нами з: 04.09.15
Подякував: 64 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:34

Re: Приватбанк

Почему-то сотрудник решил шаманить через вашу учётку. Другого я не вижу.
Мне порой нравится на рабочем месте клиента повтыкать в Приват24, но я вхожу через QR-код с мобильного. Как раз пароль не свечу в общественном месте.

ps Я бы задумался сменить на Вашем месте пароль от Приват24. IMHO
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 372
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7823782478257826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, lubopytnaya, vollena71, Vorlon і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63142)
30.10.2018 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.