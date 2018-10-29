Додано: Вів 30 жов, 2018 19:43

Иногда когда карта привата, и мерчант (эквайринг) привата, - то в интернете авторизация платежа идёт по паролю П24 или ПИНу карты (не 3Д, и не лук-ап (!) ). Это какое-то ноу-хау корезоида.

Выглядит как мошенничество конечно. Но, что есть - то есть

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин