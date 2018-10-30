І деколи можливо потрапити на "знижку" - всього 0,5 грн за переказ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:23
Re: Приватбанк
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:36
undeadserf да, как то тут писали о таком, я же написала про тариф 3 грн для простых юзеров, а не для небожителей
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:51
ЧСВ over 9k.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:39
А если со своей Уни на свою КДВ отправить сэп по реквизитам, то тоже будет 3 грн с отправителя и 0.5% с получателя? Вместо 0.5% + 0.5%?
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:54
Нет, будет 0,5%+0,5%)Там автоматически подтянется получатель и номер карты и проведется как внутренний платеж - СЭПом не пойдет никогда.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:56
Re: Приватбанк
Почему в отделении нужно вводить пароль от Приват24?
Я хочу только понять — это все клиенты так делают или только мне сказали?(что то специалист намудрил или все норм?).
Я делал перевыпуск долларовой карты для выплат, забыл ИНН. Потом пришел с ИНН и мне дали планшет что бы я ввел пароль от Приват24, раньше такого не было. А если бы у меня стояла блокировка доступа по IP-адресу?
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:30
Re: Приватбанк
Уважаемые форумчане! Подскажите, купить билеты на karabas.com c универсальной за кредитные пройдет, как покупка? Комиссии не будет? Спасибо.
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:34
Re: Приватбанк
Почему-то сотрудник решил шаманить через вашу учётку. Другого я не вижу.
Мне порой нравится на рабочем месте клиента повтыкать в Приват24, но я вхожу через QR-код с мобильного. Как раз пароль не свечу в общественном месте.
ps Я бы задумался сменить на Вашем месте пароль от Приват24. IMHO
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:43
Иногда когда карта привата, и мерчант (эквайринг) привата, - то в интернете авторизация платежа идёт по паролю П24 или ПИНу карты (не 3Д, и не лук-ап (!) ). Это какое-то ноу-хау корезоида.
Выглядит как мошенничество конечно. Но, что есть - то есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:46
Покупка. Без комісії.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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