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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:22
Re: Приватбанк
На Хелловін приват надурив мене на цукерку - не дає поповнити стандарт безподатковий, показує 0 баланс при спробі поповнення, хоча сьогодні зайшла зарплата. А от з віконечка поповнення приват-вкладу сума коректна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:33
Re: Приватбанк
Короче, в контексте использования для путешествий, карта Привата - не что иное как кусок го...пластика.
Сейчас езжу по Мексике, она (КдВ Gold USD) нигде не работает. Ни в магазинах, ни в ресторанах, только пару раз по ней удалось в банкомате денег снять.
Саппорт надрачивать бесполезно - они все время с кирпичной мордой утверждают что это не у них карта плохая, это у всех терминалы хреновые. Притом что карта другого банка прокатывает на Ура везде.
Сначала пытались втюхивать мне, что у меня пин-код не подтвержден. Какого банана? Перед поездкой в Украине уже совершались действия с картой, пин-код прокатывал, а тут он вдруг стал не подтвержден.
Потом стали втюхивать про плохие терминалы.
Резюмируя: НЕ связывайтесь с приватом для серьезных дел, и в частности, для путешествий, это днище, а не банк. Голд, факеншит, это у них голд- обслуживание. Рукалицо.
Как приеду - карта пойдет в мусорку.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:53
Настоящий мучачо должен выкинуть на месте в Мексике.
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