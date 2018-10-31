Додано: Сер 31 жов, 2018 22:02

Ну не знаю, имея опыт оплаты картами привата за границей около пяти лет - могу сказать, что реально карты были одними из лучших. В Мексике правда ними не пользовался - мне тогда надо было забрать баксы из Платинума вот и юзал их карту. Но в остальном мире - все работало очень и очень. Причём начинал платить ещё обычной не именной уни с магниткой и клубничкой - все на ура. Потом оформил именные чипованные уни-голд в USD и EUR, потому как лишь они давали жалкое подобие кэшбека в виде МС Rewards. Вот чем действительно никогда не платил так это валютной КДВ. Ривордс ведь на них не распространяется. Но за все время использования карт привата в Европе (6 стран включая такую специфическую территорию как Северный Кипр), ЛА (1 страна), Центральной Африке (1 страна), ЮВА + странах на островах Индийского океана (4 страны) вспоминается лишь один случай, когда не смог заплатить картой - на заправке в Таиланде, где терминал был настроен на оффлайновые операции, которые почему-то в чипованной уни-голд оказались запрещены. А так все работало без сучка и задорно. Правда в этом году за границу карты приватв уже не беру - платиновая сима просто генерирует намного более интересный кэшбек, плюс на подстраховке Вика, Моня и аллын Максимка, но это прежде всего результат политики самого привата в вопросах ставок по депо. Последние Валютные депо забрал ещё в начале мая, а заносить сюда валюту чисто под поездку - желания нету ибо нету стимула