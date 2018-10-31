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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:22
Re: Приватбанк
На Хелловін приват надурив мене на цукерку - не дає поповнити стандарт безподатковий, показує 0 баланс при спробі поповнення, хоча сьогодні зайшла зарплата. А от з віконечка поповнення приват-вкладу сума коректна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:33
Re: Приватбанк
Короче, в контексте использования для путешествий, карта Привата - не что иное как кусок го...пластика.
Сейчас езжу по Мексике, она (КдВ Gold USD) нигде не работает. Ни в магазинах, ни в ресторанах, только пару раз по ней удалось в банкомате денег снять.
Саппорт надрачивать бесполезно - они все время с кирпичной мордой утверждают что это не у них карта плохая, это у всех терминалы хреновые. Притом что карта другого банка прокатывает на Ура везде.
Сначала пытались втюхивать мне, что у меня пин-код не подтвержден. Какого банана? Перед поездкой в Украине уже совершались действия с картой, пин-код прокатывал, а тут он вдруг стал не подтвержден.
Потом стали втюхивать про плохие терминалы.
Резюмируя: НЕ связывайтесь с приватом для серьезных дел, и в частности, для путешествий, это днище, а не банк. Голд, факеншит, это у них голд- обслуживание. Рукалицо.
Как приеду - карта пойдет в мусорку.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:53
Настоящий мучачо должен выкинуть на месте в Мексике.
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:36
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:53
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:02
Карты привата за рубежом
Ну не знаю, имея опыт оплаты картами привата за границей около пяти лет - могу сказать, что реально карты были одними из лучших. В Мексике правда ними не пользовался - мне тогда надо было забрать баксы из Платинума вот и юзал их карту. Но в остальном мире - все работало очень и очень. Причём начинал платить ещё обычной не именной уни с магниткой и клубничкой - все на ура. Потом оформил именные чипованные уни-голд в USD и EUR, потому как лишь они давали жалкое подобие кэшбека в виде МС Rewards. Вот чем действительно никогда не платил так это валютной КДВ. Ривордс ведь на них не распространяется. Но за все время использования карт привата в Европе (6 стран включая такую специфическую территорию как Северный Кипр), ЛА (1 страна), Центральной Африке (1 страна), ЮВА + странах на островах Индийского океана (4 страны) вспоминается лишь один случай, когда не смог заплатить картой - на заправке в Таиланде, где терминал был настроен на оффлайновые операции, которые почему-то в чипованной уни-голд оказались запрещены. А так все работало без сучка и задорно. Правда в этом году за границу карты приватв уже не беру - платиновая сима просто генерирует намного более интересный кэшбек, плюс на подстраховке Вика, Моня и аллын Максимка, но это прежде всего результат политики самого привата в вопросах ставок по депо. Последние Валютные депо забрал ещё в начале мая, а заносить сюда валюту чисто под поездку - желания нету ибо нету стимула
Додано: Чет 01 лис, 2018 04:17
Можно ли уже сделать основную гривневую карту "Универсальная", т.е. ту, на которой кредитный лимит, - именной с чипом и фоткой?
В том плане, что раньше Приват выдавал безымянку "Универсальную", к которой за деньги можно было докупить и привязать именные карты с фотками, чипами и модулями бесконтактной оплаты. Фактически, эта безымянная у меня валялась всё время, я ею не пользовался никогда.
Додано: Чет 01 лис, 2018 08:30
Можно. Я выпускал именную с фото, чипом и безконтактом именно как допку, но при попытке привязки в отделении кривыми руками менагера основная безымянка заблочилась и чипованная именная стала основной. Потом горячка извинялась, но обратного хода нет. Ищите криворукого менагера.
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