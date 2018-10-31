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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7825782678277828
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:55

Re: Приватбанк

v57 написав:скока букоф для "я езжу по мексике"
я бы поленился :)
Так ты потому и в трениках до сих пор и в Жмеринке, потому шо ленишься всю жизнь, а кто не ленится - тот в Мексике
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:29

Re: Приватбанк

В срочном порядке заграницей потребовался нал, для снятия использовал 2 именные КдВ с чипом и индивидуальным дизайном платежной системы Visa Classic и mastercard Debit. Один банкомат их отказался принимать, банкомат в аэропорту не с первого раза, но принял их.

В этом году именная Уни-GOLD заграницей перестала работать. Ни бесконтакт, ни чип, ни полоса не проходили. Карта тупо не прижималась. При чем пробовал на разных терминалах и в разных странах. По приезду родной банкомат тоже послал...
В отделении обратился к менеджеру и со скрипом, но получилось сделать бесплатный выпуск карты.


  GRooVal написав:Можно ли уже сделать основную гривневую карту "Универсальная", т.е. ту, на которой кредитный лимит, - именной с чипом и фоткой?
У Привата перевыпуск карты идёт, как оформление дополнительной карты. Без разницы мгновенного выпуска или именные.
Если за карточным счетом оставить рабочую только эту карту, то она и будет у Вас светиться основной. Если привязанно несколько карт к счету, то можно одну из низ без проблем закрыть и рабочая станет основной.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:52

Re: Приватбанк

GRooVal написав:Можно ли уже сделать основную гривневую карту "Универсальная", т.е. ту, на которой кредитный лимит, - именной с чипом и фоткой?

А в чому профіт? Які проблеми з іменними допками? Нехай собі лежить неіменна і далі в тумбочці)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:52

  Mavr написав:
v57 написав:скока букоф для "я езжу по мексике"
я бы поленился :)
Так ты потому и в трениках до сих пор и в Жмеринке, потому шо ленишься всю жизнь, а кто не ленится - тот в Мексике

угу. надо ж кому-то кактусы собирать
а то мексиканцы ленятся, им в сша хоцца :)
v57
 
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