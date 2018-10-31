Так ты потому и в трениках до сих пор и в Жмеринке, потому шо ленишься всю жизнь, а кто не ленится - тот в Мексикеv57 написав:скока букоф для "я езжу по мексике"
я бы поленился
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Додано: Чет 01 лис, 2018 08:55
Re: Приватбанк
Так ты потому и в трениках до сих пор и в Жмеринке, потому шо ленишься всю жизнь, а кто не ленится - тот в Мексике
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:29
Re: Приватбанк
В срочном порядке заграницей потребовался нал, для снятия использовал 2 именные КдВ с чипом и индивидуальным дизайном платежной системы Visa Classic и mastercard Debit. Один банкомат их отказался принимать, банкомат в аэропорту не с первого раза, но принял их.
В этом году именная Уни-GOLD заграницей перестала работать. Ни бесконтакт, ни чип, ни полоса не проходили. Карта тупо не прижималась. При чем пробовал на разных терминалах и в разных странах. По приезду родной банкомат тоже послал...
В отделении обратился к менеджеру и со скрипом, но получилось сделать бесплатный выпуск карты.
У Привата перевыпуск карты идёт, как оформление дополнительной карты. Без разницы мгновенного выпуска или именные.
Если за карточным счетом оставить рабочую только эту карту, то она и будет у Вас светиться основной. Если привязанно несколько карт к счету, то можно одну из низ без проблем закрыть и рабочая станет основной.
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:52
Re: Приватбанк
А в чому профіт? Які проблеми з іменними допками? Нехай собі лежить неіменна і далі в тумбочці)
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:52
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