Так ты потому и в трениках до сих пор и в Жмеринке, потому шо ленишься всю жизнь, а кто не ленится - тот в Мексикеv57 написав:скока букоф для "я езжу по мексике"
я бы поленился
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 08:55
Re: Приватбанк
Так ты потому и в трениках до сих пор и в Жмеринке, потому шо ленишься всю жизнь, а кто не ленится - тот в Мексике
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:29
Re: Приватбанк
В срочном порядке заграницей потребовался нал, для снятия использовал 2 именные КдВ с чипом и индивидуальным дизайном платежной системы Visa Classic и mastercard Debit. Один банкомат их отказался принимать, банкомат в аэропорту не с первого раза, но принял их.
В этом году именная Уни-GOLD заграницей перестала работать. Ни бесконтакт, ни чип, ни полоса не проходили. Карта тупо не прижималась. При чем пробовал на разных терминалах и в разных странах. По приезду родной банкомат тоже послал...
В отделении обратился к менеджеру и со скрипом, но получилось сделать бесплатный выпуск карты.
У Привата перевыпуск карты идёт, как оформление дополнительной карты. Без разницы мгновенного выпуска или именные.
Если за карточным счетом оставить рабочую только эту карту, то она и будет у Вас светиться основной. Если привязанно несколько карт к счету, то можно одну из низ без проблем закрыть и рабочая станет основной.
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:52
Re: Приватбанк
А в чому профіт? Які проблеми з іменними допками? Нехай собі лежить неіменна і далі в тумбочці)
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:52
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:56
Думаю, что попаду на пресловутое ограничение в 6 бесплатных карт, пытаюсь вот угадать, где можно избавиться от бесплатной безымянки, которая мне совершенно не нужна, в угоду оформления еще одной, нужной безымянки (КДВ по евро). Ну и куча безымянок уже есть в колоде, но это те, которыми пользуюсь
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:07
Re: Приватбанк
GRooVal, перевыпускать после срока их истечения тебя никто не заставляет. Если основная испекла, то допка и дальше будет работать, — станет основной.
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:54
по чому пейоти продають тамка?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:43
Re: Приватбанк
После перехода на новый процессинг банк работает как-то медленно. Сегодня вообще залипы какие-то.
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:54
Re: Приватбанк
Вот-вот, о чем и говорю. Такая же шляпа: КдВ именная, с чипом, инди Голд - просто кусок бесполезного пластика.
Говорили мне умные люди сделать Укрсиб, но поленился.
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:54
Долбаный Приватбанк
Все знают кнопочку "Рассчитать" в П24?
А все знают, что эта кнопочка может нае... обмануть?
Оказалось может.
Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
И вот первое число и на.. СЮРПРИЗ.
Списаны проценты за месяц. А еще за месяц начислены, только спишутся в конце месяца. Так раз, и полинял на 200 баксов. "Абыдна ну"
ЗАкрыл универсалку "вноль", плюс накинул сверху на списание процентов.
Думаю не послать ли этот банк лесом и переехать в А-банк, например.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 01 лис, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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