Додано: Чет 01 лис, 2018 09:29

GRooVal написав: Можно ли уже сделать основную гривневую карту "Универсальная", т.е. ту, на которой кредитный лимит, - именной с чипом и фоткой? Можно ли уже сделать основную гривневую карту "Универсальная", т.е. ту, на которой кредитный лимит, - именной с чипом и фоткой?

В срочном порядке заграницей потребовался нал, для снятия использовал 2 именные КдВ с чипом и индивидуальным дизайном платежной системы Visa Classic и mastercard Debit. Один банкомат их отказался принимать, банкомат в аэропорту не с первого раза, но принял их.В этом году именная Уни-GOLD заграницей перестала работать. Ни бесконтакт, ни чип, ни полоса не проходили. Карта тупо не прижималась. При чем пробовал на разных терминалах и в разных странах. По приезду родной банкомат тоже послал...В отделении обратился к менеджеру и со скрипом, но получилось сделать бесплатный выпуск карты.У Привата перевыпуск карты идёт, как оформление дополнительной карты. Без разницы мгновенного выпуска или именные.Если за карточным счетом оставить рабочую только эту карту, то она и будет у Вас светиться основной. Если привязанно несколько карт к счету, то можно одну из низ без проблем закрыть и рабочая станет основной.