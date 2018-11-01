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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7826782778287829
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:55

Re: Приватбанк

greenozon написав:по чому пейоти продають тамка? :)


Ты сначала долети - там подскажут
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:41

Re: Приватбанк

  vovan_prm написав:Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
Т. е. очередной платёж по ОЧ списали с кредитных средств, но по кнопке "Рассчитать" он не учелся?

В поддержку на почту не писал?..
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:48

  MASolomko написав:
  vovan_prm написав:Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
Т. е. очередной платёж по ОЧ списали с кредитных средств, но по кнопке "Рассчитать" он не учелся?

Именно так.
В поддержку на почту не писал?..

Звонил на 3700. Её позиция: я вижу остаток на конец месяца, и вижу что платеж меньше, значит Вы не выполнили условия льготного периода.

Обращался в отделение. Собственно там, путем складывания на счетах сумм из выписки и выяснили. На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.

Проблема в том, что сейчас невозможно доказать что показала мне кнопка "Рассчитать" 25 октября, но я то знаю! И всегда округляю до сотен гривень в большую сторону.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10

Re: Приватбанк

  vovan_prm написав:На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.
Тут необходимо было или того же менеджера просить в чат написать, или самому, или на почту слать.
IMHO
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:58

  MASolomko написав:
  vovan_prm написав:На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.
Тут необходимо было или того же менеджера просить в чат написать, или самому, или на почту слать.
IMHO

В смысле: "баг системы или так должно быть"?
Как-то не могу сформулировать вопрос в тех.поддержку.

П.С. если на ветке есть представитель банка, прошу прокомментировать мою ситуацию.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:04

  vovan_prm написав:Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".

А какого числа было это списание?
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:06

dengon 22-ого
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:56

Глюк кнопки "Рассчитать"

НА 3700 посоветовали, т.к. невозможно подтвердить некорректный расчет по кнопке "Рассчитать", в будущем делать скриншоты. Тогда можно будет обратиться в тех. поддержку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:07

Re: Приватбанк

vovan_prm, правильно ли я понял ситуацию.

22-го сентября ты оформил рассрочку по "Оплате частями". Первый платёж по ней списался за счёт кредитных(?) средств. В начале октября через кнопку "Рассчитать" получил сумму для погашения трат прошлого месяца.
22-го октября с карты снялась очередная часть платежа по рассрочке, она снялась за счёт кредитных(?) средств.
До 25-го числа на протяжении банковского дня включительно полностью погасил сумму, которую мне показала система по кнопке "Рассчитать". На следующий день после погашения нажимал повторно расчёт и мне собралась, что карта находится в льготном периоде до 25 ноября.
В начале ноября на карте обнаружил списание процентов за использование кредита и отсутствия льготного периода. Обратился в отделении к менеджеру и оказывается первая оплата системой не учитывается при расчете для погашения карты.

Что не так описал, понял?
MASolomko
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