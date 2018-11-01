greenozon написав:по чому пейоти продають тамка?
Ты сначала долети - там подскажут
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:55
Re: Приватбанк
Ты сначала долети - там подскажут
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:41
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:48
Именно так.
Звонил на 3700. Её позиция: я вижу остаток на конец месяца, и вижу что платеж меньше, значит Вы не выполнили условия льготного периода.
Обращался в отделение. Собственно там, путем складывания на счетах сумм из выписки и выяснили. На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.
Проблема в том, что сейчас невозможно доказать что показала мне кнопка "Рассчитать" 25 октября, но я то знаю! И всегда округляю до сотен гривень в большую сторону.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:58
В смысле: "баг системы или так должно быть"?
Как-то не могу сформулировать вопрос в тех.поддержку.
П.С. если на ветке есть представитель банка, прошу прокомментировать мою ситуацию.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:04
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:06
dengon 22-ого
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:56
Глюк кнопки "Рассчитать"
НА 3700 посоветовали, т.к. невозможно подтвердить некорректный расчет по кнопке "Рассчитать", в будущем делать скриншоты. Тогда можно будет обратиться в тех. поддержку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:07
Re: Приватбанк
vovan_prm, правильно ли я понял ситуацию.
22-го сентября ты оформил рассрочку по "Оплате частями". Первый платёж по ней списался за счёт кредитных(?) средств. В начале октября через кнопку "Рассчитать" получил сумму для погашения трат прошлого месяца.
22-го октября с карты снялась очередная часть платежа по рассрочке, она снялась за счёт кредитных(?) средств.
До 25-го числа на протяжении банковского дня включительно полностью погасил сумму, которую мне показала система по кнопке "Рассчитать". На следующий день после погашения нажимал повторно расчёт и мне собралась, что карта находится в льготном периоде до 25 ноября.
В начале ноября на карте обнаружил списание процентов за использование кредита и отсутствия льготного периода. Обратился в отделении к менеджеру и оказывается первая оплата системой не учитывается при расчете для погашения карты.
Что не так описал, понял?
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