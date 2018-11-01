По моему мнение в интересах банка пойти Вам на встречу и зачастую все эти скрины до одного места, если эту проблему не выявить в день его снятия.
В данной ситуации пишите им на почту hepl@pb.ua или
В конце сочинения напишите, что из-за данной ситуации рассматриваете вопрос прекращения сотрудничества с банком или сведением его к минимуму. Будите смотреть на продукты их конкурентов, например, monobank, в котором после гашения обновляется расчёт и нет комиссии за кредитные средства при гашении рассрочки с них в рамках льготного периода.
Если банк не дурак, то возьмутся за анализ инцидента. IMHO