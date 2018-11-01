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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7827782878297830
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:14

Re: Приватбанк

Благодарю за разбор полетов в данной ситуации.

По моему мнение в интересах банка пойти Вам на встречу и зачастую все эти скрины до одного места, если эту проблему не выявить в день его снятия.

В данной ситуации пишите им на почту hepl@pb.ua или сюда. Предположительный текст сочинения у Вас уже есть.
В конце сочинения напишите, что из-за данной ситуации рассматриваете вопрос прекращения сотрудничества с банком или сведением его к минимуму. Будите смотреть на продукты их конкурентов, например, monobank, в котором после гашения обновляется расчёт и нет комиссии за кредитные средства при гашении рассрочки с них в рамках льготного периода.

Если банк не дурак, то возьмутся за анализ инцидента. IMHO
MASolomko
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