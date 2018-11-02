По моему мнение в интересах банка пойти Вам на встречу и зачастую все эти скрины до одного места, если эту проблему не выявить в день его снятия.
В данной ситуации пишите им на почту hepl@pb.ua или сюда. Предположительный текст сочинения у Вас уже есть. В конце сочинения напишите, что из-за данной ситуации рассматриваете вопрос прекращения сотрудничества с банком или сведением его к минимуму. Будите смотреть на продукты их конкурентов, например, monobank, в котором после гашения обновляется расчёт и нет комиссии за кредитные средства при гашении рассрочки с них в рамках льготного периода.
Если банк не дурак, то возьмутся за анализ инцидента. IMHO
Захотіла оплатити за газ, платіж не пішов. Не зрозуміла причини. Зайшла в приват 24 і прийшла в шок- Карта для виплат -932 грн!!!!Причому вчора надійшла ЗП! Кошти не знімала зовсім. По випискам тільки надходження. Ау як? Звернулася до оператора https://clip2net.com/s/3XIqhUy https://clip2net.com/s/3XIqlge У мене просто слова відсутні((((((
MASolomko написав:Благодарю за разбор полетов в данной ситуации.
По моему мнение в интересах банка пойти Вам на встречу и зачастую все эти скрины до одного места, если эту проблему не выявить в день его снятия.
В данной ситуации пишите им на почту hepl@pb.ua или сюда. Предположительный текст сочинения у Вас уже есть. В конце сочинения напишите, что из-за данной ситуации рассматриваете вопрос прекращения сотрудничества с банком или сведением его к минимуму. Будите смотреть на продукты их конкурентов, например, monobank, в котором после гашения обновляется расчёт и нет комиссии за кредитные средства при гашении рассрочки с них в рамках льготного периода.
Если банк не дурак, то возьмутся за анализ инцидента. IMHO
Наивнось. После того как банк стал государственным ему плевать на клиентов.