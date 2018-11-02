RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7827782878297830
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:14

Re: Приватбанк

Благодарю за разбор полетов в данной ситуации.

По моему мнение в интересах банка пойти Вам на встречу и зачастую все эти скрины до одного места, если эту проблему не выявить в день его снятия.

В данной ситуации пишите им на почту hepl@pb.ua или сюда. Предположительный текст сочинения у Вас уже есть.
В конце сочинения напишите, что из-за данной ситуации рассматриваете вопрос прекращения сотрудничества с банком или сведением его к минимуму. Будите смотреть на продукты их конкурентов, например, monobank, в котором после гашения обновляется расчёт и нет комиссии за кредитные средства при гашении рассрочки с них в рамках льготного периода.

Если банк не дурак, то возьмутся за анализ инцидента. IMHO
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 397
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:55

Захотіла оплатити за газ, платіж не пішов. Не зрозуміла причини. Зайшла в приват 24 і прийшла в шок- Карта для виплат -932 грн!!!!Причому вчора надійшла ЗП! Кошти не знімала зовсім. По випискам тільки надходження. Ау як? Звернулася до оператора
https://clip2net.com/s/3XIqhUy
https://clip2net.com/s/3XIqlge
У мене просто слова відсутні(((((( :evil:
Пчёлка
 
Повідомлень: 5172
З нами з: 06.11.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:09

MASolomko
Написал.
Благодарю за поддержку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 09.09.14
Подякував: 620 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:31

  MASolomko написав:Благодарю за разбор полетов в данной ситуации.

По моему мнение в интересах банка пойти Вам на встречу и зачастую все эти скрины до одного места, если эту проблему не выявить в день его снятия.

В данной ситуации пишите им на почту hepl@pb.ua или сюда. Предположительный текст сочинения у Вас уже есть.
В конце сочинения напишите, что из-за данной ситуации рассматриваете вопрос прекращения сотрудничества с банком или сведением его к минимуму. Будите смотреть на продукты их конкурентов, например, monobank, в котором после гашения обновляется расчёт и нет комиссии за кредитные средства при гашении рассрочки с них в рамках льготного периода.

Если банк не дурак, то возьмутся за анализ инцидента. IMHO
Наивнось. :) После того как банк стал государственным ему плевать на клиентов.
otg
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 00:47

Re: Приватбанк

Приват поміняв-повернув назви вкладів, терміни, поповнення. з'явився Джуніор
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 01:48

  wolt450 написав:Приват поміняв-повернув назви вкладів, терміни, поповнення. з'явився Джуніор

Только информацию в списке депо не показывает. Нет информации пополнения*, Выплата
процентов, Досрочное закрытие, Надбавка...и т.д. - чисто. Или это у меня так? :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6649
З нами з: 03.11.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 02:03

  ruvex написав:
  wolt450 написав:Приват поміняв-повернув назви вкладів, терміни, поповнення. з'явився Джуніор

Только информацию в списке депо не показывает. Нет информации пополнения*, Выплата
процентов, Досрочное закрытие, Надбавка...и т.д. - чисто. Или это у меня так? :mrgreen:

Показує.

Зображення
Зробили гібрид з двох Стандартів та Зручного. У таблиці показуються найкращі умови, а реальні значення можна дізнатися лише у процесі оформлення. На мою думку краще не стало.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2516
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 02:13

  klug написав:
  ruvex написав:
  wolt450 написав:Приват поміняв-повернув назви вкладів, терміни, поповнення. з'явився Джуніор

Только информацию в списке депо не показывает. Нет информации пополнения*, Выплата
процентов, Досрочное закрытие, Надбавка...и т.д. - чисто. Или это у меня так? :mrgreen:

Показує.

Зображення
Зробили гібрид з двох Стандартів та Зручного. У таблиці показуються найкращі умови, а реальні значення можна дізнатися лише у процесі оформлення. На мою думку краще не стало.

У меня пока так.
Зображення
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6649
З нами з: 03.11.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:49

Приват, как всегда, сделал для пенсионеров акцию https://promos.privatbank.ua/ru/plyus-100-k-pensii-za-oplatu-v-pos?mpl=co_ts&mpr=news&mcr=pens-privat
И никому ничего не выплатил. Мошенники, наживаются на пенсионерах.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 18.05.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:02

  Фантом написав:Приват, как всегда, сделал для пенсионеров акцию https://promos.privatbank.ua/ru/plyus-100-k-pensii-za-oplatu-v-pos?mpl=co_ts&mpr=news&mcr=pens-privat
И никому ничего не выплатил. Мошенники, наживаются на пенсионерах.

1. А читать условия акции не пытались? Там чётко написано:"Зачисление произойдет не позднее 20 ноября 2018 года.“ Поэтому кричать "всёпропало" имхо рановато.
2.А в чем именно по вашему мошенники "наживаются на пенсионерах"? Даже если акционную сотню не выплатят - эти деньги будут экономией, но никак не наживой. Но ведь её - этой акции - могло и не быть для пенсионеров. Так в чем наживаться для банка? В полученном копеечном интерчендже? Но это слезы а не нажива. Поясните пожалуйста :)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 945
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7827782878297830
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, slasva, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13930)
03.11.2018 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.