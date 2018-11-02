1. А читать условия акции не пытались? Там чётко написано:"Зачисление произойдет не позднее 20 ноября 2018 года.“ Поэтому кричать "всёпропало" имхо рановато. 2.А в чем именно по вашему мошенники "наживаются на пенсионерах"? Даже если акционную сотню не выплатят - эти деньги будут экономией, но никак не наживой. Но ведь её - этой акции - могло и не быть для пенсионеров. Так в чем наживаться для банка? В полученном копеечном интерчендже? Но это слезы а не нажива. Поясните пожалуйста
Тут до вашего комментария было ещё два, V57 и мой. В котором я признал, что был не прав по поводу даты выплаты. И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили. А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки. Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.
Фантом написав:ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки. Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.
мне выплатили. после шести звонков на гарячу с требованием выплатить причитающийся бонус клубнички. и через 5 месяцев после окончания акции. причем все шесть раз когда я звонил на гарячку обещали что разберуться и мне перезвонит менеджер. менеджер действительно перезванивал но тут же сбрасывал звонок что я даже среагировать не успевал что бы трубку поднять. а потом как очередной раз им звонил то менеджер следующий так радостно - мы к вам звонили но не могли дозвониться. и это при том что в течении самой акции по ходу пьесы кучу раз меняли условия - то траты в инете не в счет, то трата в торговой сети должна быть более 100 грн. и ХРЕН где найти условия проведения акции.