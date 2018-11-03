1. А читать условия акции не пытались? Там чётко написано:"Зачисление произойдет не позднее 20 ноября 2018 года.“ Поэтому кричать "всёпропало" имхо рановато. 2.А в чем именно по вашему мошенники "наживаются на пенсионерах"? Даже если акционную сотню не выплатят - эти деньги будут экономией, но никак не наживой. Но ведь её - этой акции - могло и не быть для пенсионеров. Так в чем наживаться для банка? В полученном копеечном интерчендже? Но это слезы а не нажива. Поясните пожалуйста
Тут до вашего комментария было ещё два, V57 и мой. В котором я признал, что был не прав по поводу даты выплаты. И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили. А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки. Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.
Фантом написав:ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки. Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.
мне выплатили. после шести звонков на гарячу с требованием выплатить причитающийся бонус клубнички. и через 5 месяцев после окончания акции. причем все шесть раз когда я звонил на гарячку обещали что разберуться и мне перезвонит менеджер. менеджер действительно перезванивал но тут же сбрасывал звонок что я даже среагировать не успевал что бы трубку поднять. а потом как очередной раз им звонил то менеджер следующий так радостно - мы к вам звонили но не могли дозвониться. и это при том что в течении самой акции по ходу пьесы кучу раз меняли условия - то траты в инете не в счет, то трата в торговой сети должна быть более 100 грн. и ХРЕН где найти условия проведения акции.
Фантом написав:И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили. А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки. Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.
7% по пенсійним думаю ще з'являться і ще й у виписці заднім числом. Я по акціям отримував обіцяне, правда здебільшого не вчасно і після дзвінків.
Пчёлка написав:Захотіла оплатити за газ, платіж не пішов. Не зрозуміла причини. Зайшла в приват 24 і прийшла в шок- Карта для виплат -932 грн!!!!
В мене зарплата некоректно якось відображалась - не міг зразу поповнювати безподатковий, бо відповідному меню на карті світився 0. Наступного дня попустило, хоча пару грн. на % за добу втратив.
Фантом написав:И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили. А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки. Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.
7% по пенсійним думаю ще з'являться і ще й у виписці заднім числом. Я по акціям отримував обіцяне, правда здебільшого не вчасно і після дзвінків.
Там всегда было два начисления. За собственные с удержанием налога 19,5% и за пенсионные без удержания налога. Одни начисляли до 1-го числа, другие после. Ни тех, ни других нет. А раньше были.
Фантом в конце сентября приват отключил депозитное свойство по всем пенсионным картам, объясняя это проблемами с начислением субсидий. И предлагал после 1 октября подключать депозитное свойство самостоятельно, если оно необходимо. Надеюсь вы это сделали?
Кассандра Не відключив, а запитував, колись викладав скріншот, чи хочете %, а раптом пошкодить на субсидії. Така собі спроба розводки, можливо дехто і повівся. Все ж таки думаю, що появляться якісь % (у батьків по пенсійних), але пізніше, а виписку підшаманять.
Ой+ ну не знаю, у мужа при входе в п24 1-го октября, выскочил транспорант - Депозитное свойство пенсионной карты отключено! Муж звякнул на 3700 - там подтвердили отключение и порекомендовали в случае необходимости подключить снова, что и было сделано. Результатом нажатия на кнопку Начисление % на остаток по карте "подключить" - ответ корезоида: Услуга подключена! Сегодня для проверки при попытке подключить - ответ такой: Услуга уже подключена С тем , что появится какие-то начисления задним числом - согласна, всегда было минимум на 3й день