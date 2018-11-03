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  #<1 ... 7828782978307831
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:47

  Flamingo написав:
  Фантом написав:Приват, как всегда, сделал для пенсионеров акцию https://promos.privatbank.ua/ru/plyus-100-k-pensii-za-oplatu-v-pos?mpl=co_ts&mpr=news&mcr=pens-privat
И никому ничего не выплатил. Мошенники, наживаются на пенсионерах.

1. А читать условия акции не пытались? Там чётко написано:"Зачисление произойдет не позднее 20 ноября 2018 года.“ Поэтому кричать "всёпропало" имхо рановато.
2.А в чем именно по вашему мошенники "наживаются на пенсионерах"? Даже если акционную сотню не выплатят - эти деньги будут экономией, но никак не наживой. Но ведь её - этой акции - могло и не быть для пенсионеров. Так в чем наживаться для банка? В полученном копеечном интерчендже? Но это слезы а не нажива. Поясните пожалуйста :)


Тут до вашего комментария было ещё два, V57 и мой. В котором я признал, что был не прав по поводу даты выплаты. И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили.
А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.
Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:13

  Фантом написав:ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.
Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.

мне выплатили.
после шести звонков на гарячу с требованием выплатить причитающийся бонус клубнички. и через 5 месяцев после окончания акции.
причем все шесть раз когда я звонил на гарячку обещали что разберуться и мне перезвонит менеджер. менеджер действительно перезванивал но тут же сбрасывал звонок что я даже среагировать не успевал что бы трубку поднять. а потом как очередной раз им звонил то менеджер следующий так радостно - мы к вам звонили но не могли дозвониться.
и это при том что в течении самой акции по ходу пьесы кучу раз меняли условия - то траты в инете не в счет, то трата в торговой сети должна быть более 100 грн.
и ХРЕН где найти условия проведения акции.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:24

Re: Приватбанк

  Фантом написав:И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили.
А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.
Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.


7% по пенсійним думаю ще з'являться і ще й у виписці заднім числом.
Я по акціям отримував обіцяне, правда здебільшого не вчасно і після дзвінків.

  Пчёлка написав:Захотіла оплатити за газ, платіж не пішов. Не зрозуміла причини. Зайшла в приват 24 і прийшла в шок- Карта для виплат -932 грн!!!!


В мене зарплата некоректно якось відображалась - не міг зразу поповнювати безподатковий, бо відповідному меню на карті світився 0. Наступного дня попустило, хоча пару грн. на % за добу втратив.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:34

  Ой+ написав:
  Фантом написав:И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили.
А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.
Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.


7% по пенсійним думаю ще з'являться і ще й у виписці заднім числом.
Я по акціям отримував обіцяне, правда здебільшого не вчасно і після дзвінків.

Там всегда было два начисления. За собственные с удержанием налога 19,5% и за пенсионные без удержания налога. Одни начисляли до 1-го числа, другие после.
Ни тех, ни других нет. А раньше были.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:15

Фантом в конце сентября приват отключил депозитное свойство по всем пенсионным картам, объясняя это проблемами с начислением субсидий. И предлагал после 1 октября подключать депозитное свойство самостоятельно, если оно необходимо. Надеюсь вы это сделали? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:32

Кассандра Не відключив, а запитував, колись викладав скріншот, чи хочете %, а раптом пошкодить на субсидії.
Така собі спроба розводки, можливо дехто і повівся.
Все ж таки думаю, що появляться якісь % (у батьків по пенсійних), але пізніше, а виписку підшаманять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:08

Ой+ ну не знаю, у мужа при входе в п24 1-го октября, выскочил транспорант - Депозитное свойство пенсионной карты отключено! Муж звякнул на 3700 - там подтвердили отключение и порекомендовали в случае необходимости подключить снова, что и было сделано. Результатом нажатия на кнопку Начисление % на остаток по карте "подключить" - ответ корезоида: Услуга подключена! Сегодня для проверки при попытке подключить - ответ такой:
Услуга уже подключена С тем , что появится какие-то начисления задним числом - согласна, всегда было минимум на 3й день
Кассандра
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