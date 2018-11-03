Додано: Суб 03 лис, 2018 21:32

Кассандра Не відключив, а запитував, колись викладав скріншот, чи хочете %, а раптом пошкодить на субсидії.

Така собі спроба розводки, можливо дехто і повівся.

Все ж таки думаю, що появляться якісь % (у батьків по пенсійних), але пізніше, а виписку підшаманять.

Не так добре з грошима, як погано без них.