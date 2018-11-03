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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7828782978307831 Додано: Суб 03 лис, 2018 17:47 Flamingo написав: Фантом написав: Приват, как всегда, сделал для пенсионеров акцию https://promos.privatbank.ua/ru/plyus-100-k-pensii-za-oplatu-v-pos?mpl=co_ts&mpr=news&mcr=pens-privat

И никому ничего не выплатил. Мошенники, наживаются на пенсионерах. Приват, как всегда, сделал для пенсионеров акциюИ никому ничего не выплатил. Мошенники, наживаются на пенсионерах.

1. А читать условия акции не пытались? Там чётко написано:"Зачисление произойдет не позднее 20 ноября 2018 года.“ Поэтому кричать "всёпропало" имхо рановато.

2.А в чем именно по вашему мошенники "наживаются на пенсионерах"? Даже если акционную сотню не выплатят - эти деньги будут экономией, но никак не наживой. Но ведь её - этой акции - могло и не быть для пенсионеров. Так в чем наживаться для банка? В полученном копеечном интерчендже? Но это слезы а не нажива. Поясните пожалуйста 1. А читать условия акции не пытались? Там чётко написано:"Зачисление произойдет не позднее 20 ноября 2018 года.“ Поэтому кричать "всёпропало" имхо рановато.2.А в чем именно по вашему мошенники "наживаются на пенсионерах"? Даже если акционную сотню не выплатят - эти деньги будут экономией, но никак не наживой. Но ведь её - этой акции - могло и не быть для пенсионеров. Так в чем наживаться для банка? В полученном копеечном интерчендже? Но это слезы а не нажива. Поясните пожалуйста



Тут до вашего комментария было ещё два, V57 и мой. В котором я признал, что был не прав по поводу даты выплаты. И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили.

А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.

Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое. Тут до вашего комментария было ещё два,и мой. В котором я признал, что был не прав по поводу даты выплаты. И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили.А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1288 З нами з: 18.05.16 Подякував: 175 раз. Подякували: 151 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 18:13 Фантом написав: ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.

Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое. ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.

мне выплатили.

после шести звонков на гарячу с требованием выплатить причитающийся бонус клубнички. и через 5 месяцев после окончания акции.

причем все шесть раз когда я звонил на гарячку обещали что разберуться и мне перезвонит менеджер. менеджер действительно перезванивал но тут же сбрасывал звонок что я даже среагировать не успевал что бы трубку поднять. а потом как очередной раз им звонил то менеджер следующий так радостно - мы к вам звонили но не могли дозвониться.

и это при том что в течении самой акции по ходу пьесы кучу раз меняли условия - то траты в инете не в счет, то трата в торговой сети должна быть более 100 грн.

и ХРЕН где найти условия проведения акции. мне выплатили.после шести звонков на гарячу с требованием выплатить причитающийся бонус клубнички. и через 5 месяцев после окончания акции.причем все шесть раз когда я звонил на гарячку обещали что разберуться и мне перезвонит менеджер. менеджер действительно перезванивал но тут же сбрасывал звонок что я даже среагировать не успевал что бы трубку поднять. а потом как очередной раз им звонил то менеджер следующий так радостно - мы к вам звонили но не могли дозвониться.и это при том что в течении самой акции по ходу пьесы кучу раз меняли условия - то траты в инете не в счет, то трата в торговой сети должна быть более 100 грн.и ХРЕН где найти условия проведения акции. mephala Повідомлень: 3716 З нами з: 07.04.14 Подякував: 36 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 20:24 Re: Приватбанк Фантом написав: И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили.

А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.

Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое. И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили.А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.



7% по пенсійним думаю ще з'являться і ще й у виписці заднім числом.

Я по акціям отримував обіцяне, правда здебільшого не вчасно і після дзвінків.



Пчёлка написав: Захотіла оплатити за газ, платіж не пішов. Не зрозуміла причини. Зайшла в приват 24 і прийшла в шок- Карта для виплат -932 грн!!!! Захотіла оплатити за газ, платіж не пішов. Не зрозуміла причини. Зайшла в приват 24 і прийшла в шок- Карта для виплат -932 грн!!!!



В мене зарплата некоректно якось відображалась - не міг зразу поповнювати безподатковий, бо відповідному меню на карті світився 0. Наступного дня попустило, хоча пару грн. на % за добу втратив. 7% по пенсійним думаю ще з'являться і ще й у виписці заднім числом.Я по акціям отримував обіцяне, правда здебільшого не вчасно і після дзвінків.В мене зарплата некоректно якось відображалась - не міг зразу поповнювати безподатковий, бо відповідному меню на карті світився 0. Наступного дня попустило, хоча пару грн. на % за добу втратив. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2071 З нами з: 19.04.12 Подякував: 21 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 20:34 Ой+ написав: Фантом написав: И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили.

А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.

Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое. И написал что несчастные 7% по пенсионным картам так и не начислили.А мошенники они по одной простой причине, ещё ни разу Приват ничего ни мне, ни моим знакомым по всем своим акциям не выплатил ни копейки.Только со скандалами, постоянными писанинами в сапорт и т.д. Уверен в этот раз будет тоже самое.



7% по пенсійним думаю ще з'являться і ще й у виписці заднім числом.

Я по акціям отримував обіцяне, правда здебільшого не вчасно і після дзвінків.

7% по пенсійним думаю ще з'являться і ще й у виписці заднім числом.Я по акціям отримував обіцяне, правда здебільшого не вчасно і після дзвінків.

Там всегда было два начисления. За собственные с удержанием налога 19,5% и за пенсионные без удержания налога. Одни начисляли до 1-го числа, другие после.

Ни тех, ни других нет. А раньше были. Там всегда было два начисления. За собственные с удержанием налога 19,5% и за пенсионные без удержания налога. Одни начисляли до 1-го числа, другие после.Ни тех, ни других нет. А раньше были. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1288 З нами з: 18.05.16 Подякував: 175 раз. Подякували: 151 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 21:15 Фантом в конце сентября приват отключил депозитное свойство по всем пенсионным картам, объясняя это проблемами с начислением субсидий. И предлагал после 1 октября подключать депозитное свойство самостоятельно, если оно необходимо. Надеюсь вы это сделали? в конце сентября приват отключил депозитное свойство по всем пенсионным картам, объясняя это проблемами с начислением субсидий. И предлагал после 1 октября подключать депозитное свойство самостоятельно, если оно необходимо. Надеюсь вы это сделали? Кассандра

Повідомлень: 672 З нами з: 04.12.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 21:32 Кассандра Не відключив, а запитував, колись викладав скріншот, чи хочете %, а раптом пошкодить на субсидії.

Така собі спроба розводки, можливо дехто і повівся.

Все ж таки думаю, що появляться якісь % (у батьків по пенсійних), але пізніше, а виписку підшаманять. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2071 З нами з: 19.04.12 Подякував: 21 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 22:08 Ой+ ну не знаю, у мужа при входе в п24 1-го октября, выскочил транспорант - Депозитное свойство пенсионной карты отключено! Муж звякнул на 3700 - там подтвердили отключение и порекомендовали в случае необходимости подключить снова, что и было сделано. Результатом нажатия на кнопку Начисление % на остаток по карте "подключить" - ответ корезоида: Услуга подключена! Сегодня для проверки при попытке подключить - ответ такой:

Услуга уже подключена С тем , что появится какие-то начисления задним числом - согласна, всегда было минимум на 3й день Кассандра

Повідомлень: 672 З нами з: 04.12.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 22:35 Re: Приватбанк

Возникла необходимость оспорить одну с многих моих международных интернет транзакций, ID заявки 760398

Это была покупка в китайском интернет-магазине и нужно сделать чарджбек в мастеркард

Тем не менее менеджер не спросил никаких доказательств для подтверждения

Статус сразу после заявки такой

31.10.2018 17:14 Прийнята в роботу Вашу заявку на повернення коштів прийнято в роботу. Банк, в якому проходила операція, зобов’язаний буде відповісти на наш запит. Зазвичай це відбувається протягом 45–120 днів. За результатами надішлемо Вам SMS про результати.

31.10.2018 17:14 Підготовка документації Ця операція проходила в мережі іншого банку, але ми зробимо все, щоб Ваша заявка була розглянута позитивно. Для цього ми зараз формуємо необхідний пакет документів для передачі в міжнародну платіжну систему.



Отправил все-таки документы на

Позвонил в поддержку с вопросом получил ли менеджер мои доки. Девушка с поддержки час не могла достучаться до соотв. подразделения, сказала что создала соотв.заявку и должны осообщить мне лично в течение 24 часов о результате, но конечно так никто и не позвонил.

Впечатление такое что банк ничего не будет делать чтобы заявку рассмотрели положительно и формально будет решать этот вопрос

Представитель привата, скажите, у вас подразделение по чарджбекам все коронованое и не нисходит до связей с клиентами?

Как Вы собираетесь делать чарджбек успешно без каких-либо доказательств? Вопрос к представителю банка:Возникла необходимость оспорить одну с многих моих международных интернет транзакций, ID заявки 760398Это была покупка в китайском интернет-магазине и нужно сделать чарджбек в мастеркардТем не менее менеджер не спросил никаких доказательств для подтвержденияСтатус сразу после заявки такой31.10.2018 17:14 Прийнята в роботу Вашу заявку на повернення коштів прийнято в роботу. Банк, в якому проходила операція, зобов’язаний буде відповісти на наш запит. Зазвичай це відбувається протягом 45–120 днів. За результатами надішлемо Вам SMS про результати.31.10.2018 17:14 Підготовка документації Ця операція проходила в мережі іншого банку, але ми зробимо все, щоб Ваша заявка була розглянута позитивно. Для цього ми зараз формуємо необхідний пакет документів для передачі в міжнародну платіжну систему.Отправил все-таки документы на chargeback@privatbank.ua с финансового емейлПозвонил в поддержку с вопросом получил ли менеджер мои доки. Девушка с поддержки час не могла достучаться до соотв. подразделения, сказала что создала соотв.заявку и должны осообщить мне лично в течение 24 часов о результате, но конечно так никто и не позвонил.Впечатление такое что банк ничего не будет делать чтобы заявку рассмотрели положительно и формально будет решать этот вопросПредставитель привата, скажите, у вас подразделение по чарджбекам все коронованое и не нисходит до связей с клиентами?Как Вы собираетесь делать чарджбек успешно без каких-либо доказательств? iscmessenger

Повідомлень: 65 З нами з: 11.12.16 Подякував: 2 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 22:52 iscmessenger написав: Вопрос к представителю банка Вопрос к представителю банка

Его здесь уже нет давненько... Его здесь уже нет давненько... Vorlon Повідомлень: 6084 З нами з: 14.06.13 Подякував: 337 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лис, 2018 23:04 iscmessenger тут представителя нет, попробуйте ему в Facebook написать. Отвечает правда через 2-3 часа, но отвечает и надо сказать результативно тут представителя нет, попробуйте ему внаписать. Отвечает правда через 2-3 часа, но отвечает и надо сказать результативно Кассандра

Повідомлень: 672 З нами з: 04.12.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7828782978307831 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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