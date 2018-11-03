RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7829783078317832
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 08:21

Re: Приватбанк

  Кассандра написав:появится какие-то начисления задним числом - согласна, всегда было минимум на 3й день


Баланс вже помінявся - донарахували %, але у виписці ще нема, подивимся яким числом потім з'являться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2073
З нами з: 19.04.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 09:40

Ой+ да, остаток изменился, думаю до конца дня появится и в выписке
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 674
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:50

У всех в Приват24 так проценты отображаются по депозитам?
Зображення
Т.е. только название депозитов и пустота. Никаких других условий...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 22.02.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:24

Искатель
Ні. viewtopic.php?p=4489141#p4489141
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2517
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7829783078317832
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Google Feedfetcher, jump, klug, solomia, Квесторе_поверніться, югин і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.