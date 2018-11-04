Баланс вже помінявся - донарахували %, але у виписці ще нема, подивимся яким числом потім з'являться.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 08:21
Re: Приватбанк
Баланс вже помінявся - донарахували %, але у виписці ще нема, подивимся яким числом потім з'являться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 04 лис, 2018 16:50
У всех в Приват24 так проценты отображаются по депозитам?
Т.е. только название депозитов и пустота. Никаких других условий...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:24
Искатель
Ні. viewtopic.php?p=4489141#p4489141
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:32
Ага, спасибо!
А что по этому поводу говорит поддержка Привата? Кто-нибудь задавал вопрос?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:19
Перевод
Была ли у кого такая проблема?
Перевод 31 октября с карты Привата на карту А-банка через терминал. Деньги списались,до адресата не дошли и назад не вернулись!
Что делать? Банки футболят понятно!
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:36
Re: Приватбанк
Регламент до 5 банк днів
ще не пройшли
але я вас розумію - треба готуватись наперед
ТСО чек дав?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:39
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:57
свиноматка приплод дала
сегодня как меняется финномер? в АТМ даст ,а мож уже и в ТСО? доступ к опсосам есть
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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