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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7830783178327833>
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 08:21

Re: Приватбанк

  Кассандра написав:появится какие-то начисления задним числом - согласна, всегда было минимум на 3й день


Баланс вже помінявся - донарахували %, але у виписці ще нема, подивимся яким числом потім з'являться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 09:40

Ой+ да, остаток изменился, думаю до конца дня появится и в выписке
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:50

У всех в Приват24 так проценты отображаются по депозитам?
Зображення
Т.е. только название депозитов и пустота. Никаких других условий...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:24

Искатель
Ні. viewtopic.php?p=4489141#p4489141
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:32

  klug написав:Искатель
Ні. viewtopic.php?p=4489141#p4489141


Ага, спасибо!
А что по этому поводу говорит поддержка Привата? Кто-нибудь задавал вопрос?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:19

Перевод

Была ли у кого такая проблема?
Перевод 31 октября с карты Привата на карту А-банка через терминал. Деньги списались,до адресата не дошли и назад не вернулись!
Что делать? Банки футболят понятно!
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:36

Re: Приватбанк

  Жерминаль написав:Деньги списались,до адресата не дошли и назад не вернулись!


Регламент до 5 банк днів
ще не пройшли
але я вас розумію - треба готуватись наперед
ТСО чек дав?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:39

  greenozon написав:
  Жерминаль написав:Деньги списались,до адресата не дошли и назад не вернулись!


Регламент до 5 банк днів
ще не пройшли
але я вас розумію - треба готуватись наперед
ТСО чек дав?


Ні,звісно.
А в терміналі хіба не можна взяти?
Просто завжди все було миттєво.
По регламенту відповіли до 3 днів.
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:57

свиноматка приплод дала

сегодня как меняется финномер? в АТМ даст :?: ,а мож уже и в ТСО? доступ к опсосам есть
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:42

Re: Приватбанк

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Surz
 
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