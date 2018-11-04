це персоналізована пропозиція?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:51
+50грн !
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Додано: Пон 05 лис, 2018 19:52
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:58
Ага, на сайті глуха, а тут навіть номер картки вказаний. Можливо це для найцінніших клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:00
Re: Приватбанк
Скорей для тех у кого карта на полке, так как не юзаю давно.
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:05
Re: Приватбанк
На почту тоже пришло:
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