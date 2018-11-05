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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7830783178327833
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:51

  Surz написав:Зображення


це персоналізована пропозиція?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:52

  greenozon написав:це персоналізована пропозиція?


Не знаю, только что пришло, на сайте в списке акций нету пока.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:58

Ага, на сайті глуха, а тут навіть номер картки вказаний. Можливо це для найцінніших клієнтів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:00

Re: Приватбанк

Скорей для тех у кого карта на полке, так как не юзаю давно.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:01

фотошоп?
еще хоть кому пришло?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:05

Re: Приватбанк

На почту тоже пришло:
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Surz
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:45

Re: Приватбанк

  v57 написав:фотошоп?


жартуєте? :)
кому хочеться бавитись цим із незрозумілою ціллю
скоріш за все дописувач має рацію - ПБ заохочує малоактивність :)


Гарно!
5% це а-ля рівня платина від укрексіма
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:50

Re: Приватбанк

Заметим, что это Виза.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:09

  greenozon написав:Гарно!
5% це а-ля рівня платина від укрексіма

Думаю, що Прихват ще відбере 19,5% у інтересах свого власника. Та все ж більше ніж Моня чи ТАСя.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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