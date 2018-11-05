це персоналізована пропозиція?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:51
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:52
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:58
Ага, на сайті глуха, а тут навіть номер картки вказаний. Можливо це для найцінніших клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:00
Re: Приватбанк
Скорей для тех у кого карта на полке, так как не юзаю давно.
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:05
Re: Приватбанк
На почту тоже пришло:
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:45
Re: Приватбанк
жартуєте?
кому хочеться бавитись цим із незрозумілою ціллю
скоріш за все дописувач має рацію - ПБ заохочує малоактивність
Гарно!
5% це а-ля рівня платина від укрексіма
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:50
Re: Приватбанк
Заметим, что это Виза.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:09
Думаю, що Прихват ще відбере 19,5% у інтересах свого власника. Та все ж більше ніж Моня чи ТАСя.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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