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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7831783278337834
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:06

  Жерминаль написав:С какого банка спрашивать и куда обращаться??? Начинают футболить!
Перевод с карты Привата на карту А-банка через терминал ещё 31 октября. Все платежи с Привата списались на А-банк не все дошли!!!

Я бы взял квитанции, сделал ксерокопии и в отделении А-банка написал бы заявление на поиск денег.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:14

  Фантом написав:
  Жерминаль написав:С какого банка спрашивать и куда обращаться??? Начинают футболить!
Перевод с карты Привата на карту А-банка через терминал ещё 31 октября. Все платежи с Привата списались на А-банк не все дошли!!!

Я бы взял квитанции, сделал ксерокопии и в отделении А-банка написал бы заявление на поиск денег.


Передала на 0800... Бегу на отделение. Спасибо!
Жерминаль
 
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