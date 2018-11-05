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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:06
Жерминаль написав:
С какого банка спрашивать и куда обращаться??? Начинают футболить!
Перевод с карты Привата на карту А-банка через терминал ещё 31 октября. Все платежи с Привата списались на А-банк не все дошли!!!
Я бы взял квитанции, сделал ксерокопии и в отделении А-банка написал бы заявление на поиск денег.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:14
Фантом написав: Жерминаль написав:
С какого банка спрашивать и куда обращаться??? Начинают футболить!
Перевод с карты Привата на карту А-банка через терминал ещё 31 октября. Все платежи с Привата списались на А-банк не все дошли!!!
Я бы взял квитанции, сделал ксерокопии и в отделении А-банка написал бы заявление на поиск денег.
Передала на 0800... Бегу на отделение. Спасибо!
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