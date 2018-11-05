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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:06
Жерминаль написав:
С какого банка спрашивать и куда обращаться??? Начинают футболить!
Перевод с карты Привата на карту А-банка через терминал ещё 31 октября. Все платежи с Привата списались на А-банк не все дошли!!!
Я бы взял квитанции, сделал ксерокопии и в отделении А-банка написал бы заявление на поиск денег.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:14
Фантом написав: Жерминаль написав:
С какого банка спрашивать и куда обращаться??? Начинают футболить!
Перевод с карты Привата на карту А-банка через терминал ещё 31 октября. Все платежи с Привата списались на А-банк не все дошли!!!
Я бы взял квитанции, сделал ксерокопии и в отделении А-банка написал бы заявление на поиск денег.
Передала на 0800... Бегу на отделение. Спасибо!
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Жерминаль
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:28
Деньги пришли. Вот,что означает поторопить!
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Жерминаль
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:38
klug написав: greenozon написав:
Гарно!
5% це а-ля рівня платина від укрексіма
Думаю, що Прихват ще відбере 19,5% у інтересах свого власника. Та все ж більше ніж Моня чи ТАСя.
Швидше всього стимулюють неактивного користувача. Дружині була в цьому році 5 % за магазини, але не більше 500 грн., стягли 19,5 %
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:41
Жерминаль написав:
Деньги пришли. Вот,что означает поторопить!
Если пришли, значит 100% вина Абанка.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 06 лис, 2018 12:54
Коллеги по регулярным на оплату комуналки ничего не изменилось, все безвозмездно?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Вів 06 лис, 2018 13:01
ruvex написав:
Коллеги по регулярным на оплату комуналки ничего не изменилось, все безвозмездно?
До 10 тыс.
Сейчас коммуналку платить безвозмездно не модно. Только с откатами.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 13:07
В Примате говорят что только тем, кому пришло предложение.
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demichh
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