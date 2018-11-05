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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7831783278337834
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:06

  Жерминаль написав:С какого банка спрашивать и куда обращаться??? Начинают футболить!
Перевод с карты Привата на карту А-банка через терминал ещё 31 октября. Все платежи с Привата списались на А-банк не все дошли!!!

Я бы взял квитанции, сделал ксерокопии и в отделении А-банка написал бы заявление на поиск денег.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:14

  Фантом написав:
  Жерминаль написав:С какого банка спрашивать и куда обращаться??? Начинают футболить!
Перевод с карты Привата на карту А-банка через терминал ещё 31 октября. Все платежи с Привата списались на А-банк не все дошли!!!

Я бы взял квитанции, сделал ксерокопии и в отделении А-банка написал бы заявление на поиск денег.


Передала на 0800... Бегу на отделение. Спасибо!
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:28

Деньги пришли. Вот,что означает поторопить!
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:38

  klug написав:
  greenozon написав:Гарно!
5% це а-ля рівня платина від укрексіма

Думаю, що Прихват ще відбере 19,5% у інтересах свого власника. Та все ж більше ніж Моня чи ТАСя.


Швидше всього стимулюють неактивного користувача. Дружині була в цьому році 5 % за магазини, але не більше 500 грн., стягли 19,5 %
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:41

  Жерминаль написав:Деньги пришли. Вот,что означает поторопить!

Если пришли, значит 100% вина Абанка.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:54

Re: Приватбанк

Коллеги по регулярным на оплату комуналки ничего не изменилось, все безвозмездно?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:01

  ruvex написав:Коллеги по регулярным на оплату комуналки ничего не изменилось, все безвозмездно?

До 10 тыс.
Сейчас коммуналку платить безвозмездно не модно. Только с откатами.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:07

  greenozon написав:
  Surz написав:Зображення


це персоналізована пропозиція?

В Примате говорят что только тем, кому пришло предложение.
demichh
 
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