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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7832783378347835
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:36

  casper12 написав:2% продукти
5% аптеки і краса

В моно аналогічно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:39

Re: Приватбанк

Квесторе_поверніться написав:
  casper12 написав:2% продукти
5% аптеки і краса

В моно аналогічно.
В Моно - аптеки і краса вже 4%.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:40

в моно не може бути аналогічно
там від місяця до місяця %% пригають
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:43

Re: Приватбанк

  Zochan написав:В Моно - аптеки і краса вже 4%.

Дякую за сигнал...давно не заглядав.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:53

Ещё одна причина не пользоваться приватом - ждать пока он предложит "мотивацию"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:46

Re: Приватбанк

Вкладчик1234 написав:Ещё одна причина не пользоваться приватом - ждать пока он предложит "мотивацию"
Год уже не пользуюсь, пока только звонки от менеджеров "потратьте деньги"
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Alex_ki
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