В моно аналогічно.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:36
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:39
Re: Приватбанк
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:40
в моно не може бути аналогічно
там від місяця до місяця %% пригають
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:43
Re: Приватбанк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:53
Ещё одна причина не пользоваться приватом - ждать пока он предложит "мотивацию"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:46
Re: Приватбанк
Год уже не пользуюсь, пока только звонки от менеджеров "потратьте деньги"
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:55
Спустя почти год отказов Приват наконец-то начал увеличивать кредлимит. Подняли с 36 тыс. до 44 тыс. при запросе 50. До этого с января этого года шли сплошные отказы. К чему бы это?! )
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:58
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:53
31/10-конец месяца, намутил тож.Более 500 не давало на дропа ранее.Просил 3000-дал 2000.В свинарнике пополнение.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 07 лис, 2018 07:30
Затем, например, что когда вы ФОП и не хотите платить 0.75% за снятие своих кровных честно заработанных, вы абсолютно за все и везде платите картой в счет кредлимита, а потом раз в месяц к 25 числу закрываете свои многие тыщи расходов беспроцентно с карты ФОП. Пойдет?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Зараз переглядають цей форум: greenozon, guntherhouse777, WachtAmRhein і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|