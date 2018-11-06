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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 08:04
Solar_simfi написав: Vorlon написав: Solar_simfi написав:
Спустя почти год отказов Приват наконец-то начал увеличивать кредлимит. Подняли с 36 тыс. до 44 тыс. при запросе 50. До этого с января этого года шли сплошные отказы. К чему бы это?! )
И зачем он вообще? Разве что ОЧ...
Затем, например, что когда вы ФОП и не хотите платить 0.75% за снятие своих кровных честно заработанных, вы абсолютно за все и везде платите картой в счет кредлимита, а потом раз в месяц к 25 числу закрываете свои многие тыщи расходов беспроцентно с карты ФОП. Пойдет?
Не пойдет.
Свои многие тыщи платите с карт с КБ.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:01
Solar_simfi написав:
когда вы ФОП и не хотите платить 0.75%
Если ФОП не хочет платить проценты за снятие - он просто переходит обслуживаться в более другой банк, где не нужно платить никаких процентов.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:54
Solar_simfi написав:
когда вы ФОП и не хотите платить 0.75%
Отправляете СЭПом в другой банк за 3 грн
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:01
Доброе утро!
Может кто сталкивался, есть такой вопрос: если депозит открыть в воскресенье днем через Приват24, датой открытия будет считаться воскресенье или понедельник - рабочий день?
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