"Проще" - не значит "выгоднее"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:17
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:24
Re: Приватбанк
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:21
Агріколь?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:46
Re: Приватбанк
Вот здесь описывал ситуацию, что со мной приключилась:
Приватбанк
Приватбанк
Приватбанк
После нескольких писем на hepl@pb.ua и
Оказалось проблема была в том, что одной из опрераций по карте был "возврат товара" и это зачисление не считается пополнением. Мне предложили внести карту на данную сумму и пообещали в течении 7-10 дней вернуть сумму списанных процентов.
Сумму внес. Жду возврата. О результатах напишу.
П.С. Особая благодарность коллеге MASolomko memberlist.php?mode=viewprofile&u=114059 за поддержку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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