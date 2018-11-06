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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7834783578367837
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:17

  Solar_simfi написав:Проще платить с кредитного лимита

"Проще" - не значит "выгоднее"
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:24

Re: Приватбанк

  Solar_simfi написав:абонплата за счет в месяц всего 100 гривен

Ну, если нравится платить 100 там, где можно платить 50 - на здоровье
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:21

  mustbe написав:
  Solar_simfi написав:абонплата за счет в месяц всего 100 гривен

Ну, если нравится платить 100 там, где можно платить 50 - на здоровье

Агріколь?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:46

Re: Приватбанк

Вот здесь описывал ситуацию, что со мной приключилась:
Приватбанк
Приватбанк
Приватбанк
После нескольких писем на hepl@pb.ua и сюда вчера вечером со мной связалась вежливая и квалифицированная сотрудница по имени Татьяна. Извинилась от имени банка за то, что мне не смогли помочь на 3700 и в отделении.
Оказалось проблема была в том, что одной из опрераций по карте был "возврат товара" и это зачисление не считается пополнением. Мне предложили внести карту на данную сумму и пообещали в течении 7-10 дней вернуть сумму списанных процентов.
Сумму внес. Жду возврата. О результатах напишу.

П.С. Особая благодарность коллеге MASolomko memberlist.php?mode=viewprofile&u=114059 за поддержку.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:00

  klug написав:
  mustbe написав:
  Solar_simfi написав:абонплата за счет в месяц всего 100 гривен

Ну, если нравится платить 100 там, где можно платить 50 - на здоровье

Агріколь?

Нет.
Есть несколько банков, которые берут за обслуживание ФОПов меньше 100.
Ищущий - да обрящет.
Если человек кроме зелёного ничего не видит - кто ж ему доктор ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:01

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Ну, если нравится платить 100 там, где можно платить 50 - на здоровье


можна ще менше
десь була таблиця в гугль-екельці по ФОП різних банків, спробую знайти.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:16

  mustbe написав:Нет.
Есть несколько банков, которые берут за обслуживание ФОПов меньше 100.
Ищущий - да обрящет.
Если человек кроме зелёного ничего не видит - кто ж ему доктор ?

Дуже інформативно. Un grand merci!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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