Вот здесь описывал ситуацию, что со мной приключилась: Приватбанк Приватбанк Приватбанк После нескольких писем на hepl@pb.ua и сюда вчера вечером со мной связалась вежливая и квалифицированная сотрудница по имени Татьяна. Извинилась от имени банка за то, что мне не смогли помочь на 3700 и в отделении. Оказалось проблема была в том, что одной из опрераций по карте был "возврат товара" и это зачисление не считается пополнением. Мне предложили внести карту на данную сумму и пообещали в течении 7-10 дней вернуть сумму списанных процентов. Сумму внес. Жду возврата. О результатах напишу.
mustbe написав:Ну, если нравится платить 100 там, где можно платить 50 - на здоровье
можна ще менше десь була таблиця в гугль-екельці по ФОП різних банків, спробую знайти.
Вот она: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wj46MqwThoEJ5uMb-3pKAgS19BUf7xFuwEwrl-IMt4Y/edit?usp=drivesdk
Табличка не содержит всех нюансов. Ориентироваться на 100 грн в месяц имеет смысл только для частных случаев. Для ИТ основные затраты процент за продажу валюты и иногда обнал чистого дохода. УкрСиббанк для ИТ требует открытия дополнительной ненужной карты Самый сбалансированный ОТП имхо Хотя в Коко для ИТ вообще все по нолям. Но стрёмно в нем копить баксы до зимы