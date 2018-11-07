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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7835783678377838
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:53

Стикнувся із цікавими заборонами банку по грошових переказах!

після певних спроб дізнався про список країн, із яких НЕ можна отримати грошовий переказ (наприклад Western Union):


Іран, Ірак, Корейська Народно-Демократична Республіка, Сирія, Ємен, М’янма (Бірма), Центральноафриканська Республіка, Сомалі, Судан, Південний Судан, Демократична Республіка Конго, Лівія, Афганістан, Боснія і Герцеговина, Ефіопія, Пакистан, Сербія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Шрі-Ланка, Бурунді, Сьєрра-Леоне, Зімбабве, Ліван, Ліберія, Венесуела, Куба, АР Крим, Республіка Абхазія, Республіка Південна Осетія, Нагірно-Карабаська Республіка, Турецька Республіка Північного Кіпру, Придністровська Молдавська Республіка.

тобто якщо вам переказали гроші із одної з цих країн - в ПБ ви ніяк не зможете його отримати.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:04

  greenozon написав:Стикнувся із цікавими заборонами банку по грошових переказах!

після певних спроб дізнався про список країн, із яких НЕ можна отримати грошовий переказ (наприклад Western Union):
...
тобто якщо вам переказали гроші із одної з цих країн - в ПБ ви ніяк не зможете його отримати.

А что вас так удивило/показалось интересным? -- стандартный список, вроде...
_hunter
 
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