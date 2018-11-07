Стикнувся із цікавими заборонами банку по грошових переказах!
після певних спроб дізнався про список країн, із яких НЕ можна отримати грошовий переказ (наприклад Western Union):
Іран, Ірак, Корейська Народно-Демократична Республіка, Сирія, Ємен, М’янма (Бірма), Центральноафриканська Республіка, Сомалі, Судан, Південний Судан, Демократична Республіка Конго, Лівія, Афганістан, Боснія і Герцеговина, Ефіопія, Пакистан, Сербія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Шрі-Ланка, Бурунді, Сьєрра-Леоне, Зімбабве, Ліван, Ліберія, Венесуела, Куба, АР Крим, Республіка Абхазія, Республіка Південна Осетія, Нагірно-Карабаська Республіка, Турецька Республіка Північного Кіпру, Придністровська Молдавська Республіка.
тобто якщо вам переказали гроші із одної з цих країн - в ПБ ви ніяк не зможете його отримати.