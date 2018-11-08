greenozon написав:Стикнувся із цікавими заборонами банку по грошових переказах!
після певних спроб дізнався про список країн, із яких НЕ можна отримати грошовий переказ (наприклад Western Union): ... тобто якщо вам переказали гроші із одної з цих країн - в ПБ ви ніяк не зможете його отримати.
А что вас так удивило/показалось интересным? -- стандартный список, вроде...
greenozon написав:Раніше можна було отримати (країна не була обмеженим випадаючим списком)
Это когда это из, например, Афганистана можно было получить деньги? Но да -- новые правила переодически появляются. Но что в этом нового/интересного? нет, я понимаю -- приехал человек из села, увидел светофор: "вах, как это так, дорогу не всегда переходить можно?". Но на полном серьезе об этом на весь форум заялять?..
Solar_simfi написав:абонплата за счет в месяц всего 100 гривен
Ну, если нравится платить 100 там, где можно платить 50 - на здоровье
Нравится, т.к. закинув 30-40к со счета ФОП на вторую Уни без кредлимита, получаем примерно 120-130 бонусных гривен в месяц на интернет, уже перекрывает "переплату с лихвой". Затем этими деньгами, поработавшими на бонусы закрываем траты по кредитке. Это раз. Искать экономию можно, не возражаю. Очень выгодные были тарифы для ФОП в ЭРДЕ, в Платинуме, например Это два. И, энивей, Приват, нравится нам это или нет - это банк номер один во всем. Перевести денег на карту другому физику за покупку, за выполненную работу etc? Все эти Конкорды, Моно и прочие все-таки экзотика, а приватовская карта, есть чуть менее, чем у всех. Это три. Электроотчетность не выходя из дома и ключ ЭЦП, генерируемый Приватом. Это четыре. С моей точки зрения это стоит переплаты аж в 50 гривен. Хотя, если видеть только экономию во всем, ходить ногами сдавать отчеты в налоговую и снимать наличку по чековой книжке, то да, экономящий да сэкономит У меня есть счет физлица в одном из красных банков. Там хороший тариф, бесплатный СЭП, но переносить туда счет ФОП и в мыслях нет.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Добрый вечер. Есть пару вопросов по МОБИЛЬНОМУ приложению ПРиват24: 1) как в нём приобрести ЖД-билет с опцией "гарантированный возврат" (ибо соответствующей галочки вроде нет)? 2) будут ли билеты, купленные из МОБИЛЬНОЙ версии, видны в WEB-версии Приват24? Если нет, то где их вообще потом искать (кроме мыла?)