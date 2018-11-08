Додано: Чет 08 лис, 2018 17:53

mustbe написав: Solar_simfi написав: абонплата за счет в месяц всего 100 гривен абонплата за счет в месяц всего 100 гривен

Ну, если нравится платить 100 там, где можно платить 50 - на здоровье Ну, если нравится платить 100 там, где можно платить 50 - на здоровье

Нравится, т.к. закинув 30-40к со счета ФОП на вторую Уни без кредлимита, получаем примерно 120-130 бонусных гривен в месяц на интернет, уже перекрывает "переплату с лихвой". Затем этими деньгами, поработавшими на бонусы закрываем траты по кредитке. Это раз.Искать экономию можно, не возражаю. Очень выгодные были тарифы для ФОП в ЭРДЕ, в Платинуме, напримерЭто два.И, энивей, Приват, нравится нам это или нет - это банк номер один во всем. Перевести денег на карту другому физику за покупку, за выполненную работу etc? Все эти Конкорды, Моно и прочие все-таки экзотика, а приватовская карта, есть чуть менее, чем у всех. Это три.Электроотчетность не выходя из дома и ключ ЭЦП, генерируемый Приватом. Это четыре.С моей точки зрения это стоит переплаты аж в 50 гривен.Хотя, если видеть только экономию во всем, ходить ногами сдавать отчеты в налоговую и снимать наличку по чековой книжке, то да, экономящий да сэкономитУ меня есть счет физлица в одном из красных банков. Там хороший тариф, бесплатный СЭП, но переносить туда счет ФОП и в мыслях нет.