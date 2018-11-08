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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7836783778387839>
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:53

Стикнувся із цікавими заборонами банку по грошових переказах!

після певних спроб дізнався про список країн, із яких НЕ можна отримати грошовий переказ (наприклад Western Union):


Іран, Ірак, Корейська Народно-Демократична Республіка, Сирія, Ємен, М’янма (Бірма), Центральноафриканська Республіка, Сомалі, Судан, Південний Судан, Демократична Республіка Конго, Лівія, Афганістан, Боснія і Герцеговина, Ефіопія, Пакистан, Сербія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Шрі-Ланка, Бурунді, Сьєрра-Леоне, Зімбабве, Ліван, Ліберія, Венесуела, Куба, АР Крим, Республіка Абхазія, Республіка Південна Осетія, Нагірно-Карабаська Республіка, Турецька Республіка Північного Кіпру, Придністровська Молдавська Республіка.

тобто якщо вам переказали гроші із одної з цих країн - в ПБ ви ніяк не зможете його отримати.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:04

  greenozon написав:Стикнувся із цікавими заборонами банку по грошових переказах!

після певних спроб дізнався про список країн, із яких НЕ можна отримати грошовий переказ (наприклад Western Union):
...
тобто якщо вам переказали гроші із одної з цих країн - в ПБ ви ніяк не зможете його отримати.

А что вас так удивило/показалось интересным? -- стандартный список, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:15

Раніше можна було отримати (країна не була обмеженим випадаючим списком)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:47

  greenozon написав:Раніше можна було отримати (країна не була обмеженим випадаючим списком)

Країна АР Крим?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:10

Re: Приватбанк

Деньги у всех не уходят? 30 мин назад делал перевод, пишет "отправлен", вместо "проведен"
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:23

  HackStock написав:Деньги у всех не уходят? 30 мин назад делал перевод, пишет "отправлен", вместо "проведен"

угу, причем крезоид запрашивает длинный пароль (8цифр, давно такой не вводил) и... ничо не отправляет :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:41

  greenozon написав:Раніше можна було отримати (країна не була обмеженим випадаючим списком)

Это когда это из, например, Афганистана можно было получить деньги?
Но да -- новые правила переодически появляются. Но что в этом нового/интересного?
нет, я понимаю -- приехал человек из села, увидел светофор: "вах, как это так, дорогу не всегда переходить можно?". Но на полном серьезе об этом на весь форум заялять?..
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:53

  mustbe написав:
  Solar_simfi написав:абонплата за счет в месяц всего 100 гривен

Ну, если нравится платить 100 там, где можно платить 50 - на здоровье

Нравится, т.к. закинув 30-40к со счета ФОП на вторую Уни без кредлимита, получаем примерно 120-130 бонусных гривен в месяц на интернет, уже перекрывает "переплату с лихвой". Затем этими деньгами, поработавшими на бонусы закрываем траты по кредитке. Это раз.
Искать экономию можно, не возражаю. Очень выгодные были тарифы для ФОП в ЭРДЕ, в Платинуме, например :mrgreen: Это два.
И, энивей, Приват, нравится нам это или нет - это банк номер один во всем. Перевести денег на карту другому физику за покупку, за выполненную работу etc? Все эти Конкорды, Моно и прочие все-таки экзотика, а приватовская карта, есть чуть менее, чем у всех. Это три.
Электроотчетность не выходя из дома и ключ ЭЦП, генерируемый Приватом. Это четыре.
С моей точки зрения это стоит переплаты аж в 50 гривен. :mrgreen: Хотя, если видеть только экономию во всем, ходить ногами сдавать отчеты в налоговую и снимать наличку по чековой книжке, то да, экономящий да сэкономит :mrgreen:
У меня есть счет физлица в одном из красных банков. Там хороший тариф, бесплатный СЭП, но переносить туда счет ФОП и в мыслях нет.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:05

Ммобильное приложение Приват24

Добрый вечер.
Есть пару вопросов по МОБИЛЬНОМУ приложению ПРиват24:
1) как в нём приобрести ЖД-билет с опцией "гарантированный возврат" (ибо соответствующей галочки вроде нет)?
2) будут ли билеты, купленные из МОБИЛЬНОЙ версии, видны в WEB-версии Приват24? Если нет, то где их вообще потом искать (кроме мыла?)
SunAres
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:10

  Solar_simfi написав:закинув 30-40к со счета ФОП на вторую Уни без кредлимита, получаем примерно 120-130 бонусных гривен в месяц на интернет, уже перекрывает "переплату с лихвой"

Я уже об этом писал выше.
Если стоит задача перекрыть абонку за интернет в 120грн, и не жалко для этого морозить 30-40к - на здоровье.

Лично я свои фоповские приходы сразу перекидываю в Глобус под ~1%/мес чистыми, а оттуда - куда угодно: хоть в Приват, хоть в Моно.
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