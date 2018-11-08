|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:29
Таки провелись послеобеденные платежи
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 824
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: darmet
, Doubting Thomas
, Google Feedfetcher, J
, kostya77
, liliya_logical
, osya1964
, Pater
, ramaz
, Surz
, V2
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор