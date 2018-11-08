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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7836783778387839
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:29

Таки провелись послеобеденные платежи
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  #<1 ... 7836783778387839
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