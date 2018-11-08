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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7836783778387839
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:29

Таки провелись послеобеденные платежи
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:31

Сегодня пробовал снять 10 000 с банкомата на пр. Палладина.
Карта АБанка, раньше было всё нормально. Сегодня комод полистал купюры внутри себя и... всё. Выплюнул карту, на экране зажглась надпись - в выдаче средств отказано, но вылез чек, по которому деньги, якобы, выданы. С карты деньги снялись. Люди после меня снимали свои кровные и уходили. Я с чеком в руках названиваю в АБанк. Сказали примут к сведению и займутся вопросом. Звонок в ПБ - карта не наша, отдыхайте.
У меня вопрос - ведь ведётся запись с банкомата, верно? Что можно сделать в данной ситуации?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:41

swan forever

я б зробив таке
1) зберіг чек
2) сфоткав екран банкомату
3) поспілкувався в чаті обох банків - АБ + ПБ
в АБ треба зареєструвати заявку - щоб банк розібрався із ситуацією

PS кожен банкомат пише відео і має не одну камеру - але чи вам дадуть доступ до цих записів - велике питання (скоріш за все - ні)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:56

Re: Приватбанк

  greenozon написав:PS кожен банкомат пише відео і має не одну камеру - але чи вам дадуть доступ до цих записів - велике питання (скоріш за все - ні)
Видео банкомата не настроено на зону выдачи денег и ввода пина. Так что видео ничего не даст. Там надо разбираться по логам самого банкомата, поскольку в них фиксируется посекундно каждое действие банкомата и человека, когда вставлена карта, когда введен пин, когда и какое меню было выбрано, из какой кассеты и сколько листов было взято, во сколько открылась шторка выдачи, во сколько деньги забрал клиент, если не забрал во сколько банкноты было сброшены в кассету реджект и т.п. Я как-то возился с такими записями - установить можно ну буквально все. Но их точно клиенту не дадут. Но сами расследовать могут
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:03

Flamingo
И что мне следует предпринять?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:14

Re: Приватбанк

  SunAres написав:1) как в нём приобрести ЖД-билет с опцией "гарантированный возврат" (ибо соответствующей галочки вроде нет)?
Такой опции в мобильном приложении я не видел. Поэтому стоит воспользоваться веб-версией Приват24.

  SunAres написав:2) будут ли билеты, купленные из МОБИЛЬНОЙ версии, видны в WEB-версии Приват24? Если нет, то где их вообще потом искать (кроме мыла?)
Они должны попасть в архив. IMHO
Для убедительности можно проверить, сделав тестовую покупку по направлению ПриватБанк1--ПриватБанк2. Стоимость услуги 1 копейка, которая уйдёт на благотворительность.

ps Если приобрести через мобильное приложение билет на жд до 15 ноября, то можно получить кеш-бек 10% (но не более 100 грн за акцию). Необходима карта mastercard. https://promos.privatbank.ua/ua/cashbac ... ku-kvytkiv

Ещё можно получить гарантированную скидку до 50 грн на жд при покупке через Visa Checkout и карту Visa, купив билет здесь https://tickets.ua/index/visa
MASolomko
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