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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:31
Сегодня пробовал снять 10 000 с банкомата на пр. Палладина.
Карта АБанка, раньше было всё нормально. Сегодня комод полистал купюры внутри себя и... всё. Выплюнул карту, на экране зажглась надпись - в выдаче средств отказано, но вылез чек, по которому деньги, якобы, выданы. С карты деньги снялись. Люди после меня снимали свои кровные и уходили. Я с чеком в руках названиваю в АБанк. Сказали примут к сведению и займутся вопросом. Звонок в ПБ - карта не наша, отдыхайте.
У меня вопрос - ведь ведётся запись с банкомата, верно? Что можно сделать в данной ситуации?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:41
swan forever
я б зробив таке
1) зберіг чек
2) сфоткав екран банкомату
3) поспілкувався в чаті обох банків - АБ + ПБ
в АБ треба зареєструвати заявку - щоб банк розібрався із ситуацією
PS кожен банкомат пише відео і має не одну камеру - але чи вам дадуть доступ до цих записів - велике питання (скоріш за все - ні)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:56
Re: Приватбанк
Видео банкомата не настроено на зону выдачи денег и ввода пина. Так что видео ничего не даст. Там надо разбираться по логам самого банкомата, поскольку в них фиксируется посекундно каждое действие банкомата и человека, когда вставлена карта, когда введен пин, когда и какое меню было выбрано, из какой кассеты и сколько листов было взято, во сколько открылась шторка выдачи, во сколько деньги забрал клиент, если не забрал во сколько банкноты было сброшены в кассету реджект и т.п. Я как-то возился с такими записями - установить можно ну буквально все. Но их точно клиенту не дадут. Но сами расследовать могут
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:14
Re: Приватбанк
Такой опции в мобильном приложении я не видел. Поэтому стоит воспользоваться веб-версией Приват24.
Они должны попасть в архив. IMHO
Для убедительности можно проверить, сделав тестовую покупку по направлению ПриватБанк1--ПриватБанк2. Стоимость услуги 1 копейка, которая уйдёт на благотворительность.
ps Если приобрести через мобильное приложение билет на жд до 15 ноября, то можно получить кеш-бек 10% (но не более 100 грн за акцию). Необходима карта mastercard.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:04
Re: Приватбанк
в местном атб не работали терминалы приватбанка и непринимались карты привата...
началось?
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:49
мой случай в июле 2018 года
Приват не выдал по карте ВТБ, деньги с карты списались.
1. Посетил отделение ВТБ.
2. Написал заяву под диктовку менеджера, копию взял себе.(В течении 30-ти дней обещали провести расследование и деньги вернуть).
3. На 28-й день гроши вернулись на карту ВТБ.
P.S. Если интересно... Сумма 8т.
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